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Ликвидированных оккупантов уже более 111 тысяч. Генштаб подытожил потери врага за сутки

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Также было уничтожено 20 единиц техники

Ликвидированных оккупантов уже более 111 тысяч. Генштаб подытожил потери врага за сутки

ГУР

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги потерь россиян за минувшие сутки войны.

Украинские защитники ликвидировали еще 430 оккупантов, а общее количество убитых захватчиков перешло отметку в 111 тысяч. Также за минувшие сутки было уничтожено еще 20 единиц разной техники.

На этот раз Генштаб не отметил, на каком направление россияне понесли больше потерь.

В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 111 170 (+430 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3069 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6130 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 2065 (+3) ед,
  • РСЗО – 431 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 217 (+0) ед,
  • самолетов – 285 (+0) ед,
  • вертолетов – 272 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 723 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3) ед,
  • специальной техники – 183 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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