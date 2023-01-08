Ликвидированных оккупантов уже более 111 тысяч. Генштаб подытожил потери врага за сутки
Также было уничтожено 20 единиц техники
ГУР
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги потерь россиян за минувшие сутки войны.
Украинские защитники ликвидировали еще 430 оккупантов, а общее количество убитых захватчиков перешло отметку в 111 тысяч. Также за минувшие сутки было уничтожено еще 20 единиц разной техники.
На этот раз Генштаб не отметил, на каком направление россияне понесли больше потерь.
В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 111 170 (+430 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3069 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6130 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2065 (+3) ед,
- РСЗО – 431 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 217 (+0) ед,
- самолетов – 285 (+0) ед,
- вертолетов – 272 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5),
- крылатых ракет ‒ 723 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3) ед,
- специальной техники – 183 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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