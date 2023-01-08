  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинский стронгмен Дмитриев погиб под Бахмутом
В тренде

Украинский стронгмен Дмитриев погиб под Бахмутом

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Вечная память герою

Украинский стронгмен Дмитриев погиб под Бахмутом

sumypost.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский стронгмен Андрей Дмитриев погиб под Бахмутом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации стронгмена Украины.

Справка: Дмитриев – многократный чемпион Украины по стронгмену, мастер спорта, неоднократно становился чемпионом по многократному жиму штанги лежа и чемпионом гиревого спорта.

До войны он занимал должность главы Сумского отделения Федерации стронгмена Украины.

Вечная память украинскому герою и искренние соболезнования близким и родным!

Фото: Укрінформ

Украинский стронгмен Дмитриев погиб под Бахмутом - изображение 1

По теме
yellow-arrow
В ДТЭК заявили, что отключения электроэнергии могут быть и ночью
yellow-arrow
Украинская артиллерия за минувшие сутки поразила два склада боеприпасов и пункт управления россиян
yellow-arrow
Ликвидированных оккупантов уже более 111 тысяч. Генштаб подытожил потери врага за сутки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде