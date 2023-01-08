Украинский стронгмен Дмитриев погиб под Бахмутом
Вечная память герою
sumypost.com
Украинский стронгмен Андрей Дмитриев погиб под Бахмутом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации стронгмена Украины.
Справка: Дмитриев – многократный чемпион Украины по стронгмену, мастер спорта, неоднократно становился чемпионом по многократному жиму штанги лежа и чемпионом гиревого спорта.
До войны он занимал должность главы Сумского отделения Федерации стронгмена Украины.
Вечная память украинскому герою и искренние соболезнования близким и родным!
Фото: Укрінформ
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча
- Реальный претендент на Малиновского, фиаско Реала, потенциальное усиление Днепра-1. Главные новости за седьмое января
- Серия А. Интер не подтверждает победу над Наполи
- В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена раздается во всех областях
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн