Украинская артиллерия за минувшие сутки поразила два склада боеприпасов и пункт управления россиян
Кроме того, еще пять районов сосредоточения живой силы
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о последних событиях на фронте по состоянию на 6:00 утра 8 января:
“Противник продолжает нести потери. Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.
На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время были сбиты три разведывательных БПЛА оккупантов типа "Орлан-10".
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники и два склада боеприпасов врага”, - говорится в сводке.
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