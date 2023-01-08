Украинская артиллерия за минувшие сутки поразила два склада боеприпасов и пункт управления россиян

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о последних событиях на фронте по состоянию на 6:00 утра 8 января:

“Противник продолжает нести потери. Так, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.

На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время были сбиты три разведывательных БПЛА оккупантов типа "Орлан-10".

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники и два склада боеприпасов врага”, - говорится в сводке.