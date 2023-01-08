В ДТЭК заявили, что отключения электроэнергии могут быть и ночью

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что из-за погодных условий отключение электроэнергии может происходить не только в дневной период суток:

"Сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время", - сказал Сахарук в эфире телемарафона.

Исполнительный директор добавил, что областные поставщики электроэнергии сами выбирают периоды отключений, ведь лимиты подачи электричества пропорционально распределяются по регионам.