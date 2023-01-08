В ДТЭК заявили, что отключения электроэнергии могут быть и ночью
В связи с понижением температуры
Getty Images/Global Images Ukraine
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что из-за погодных условий отключение электроэнергии может происходить не только в дневной период суток:
"Сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время", - сказал Сахарук в эфире телемарафона.
Исполнительный директор добавил, что областные поставщики электроэнергии сами выбирают периоды отключений, ведь лимиты подачи электричества пропорционально распределяются по регионам.
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alex.belogubko (одесса)
08.01.2023 в 11:05
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