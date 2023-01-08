Лучшая сборная. ВИДЕО, как украинские военные играют в футбол в полном обмундировании
Нашли минутку для игры миллионов
93-тя бригада Холодний Яр
Украинские футбольные клубы часто указывают, что они играют, в том числе, и для солдат Вооруженных Сил Украины. Однако и сами воины любят поиграть с мячом.
По сети ширится видео, как украинские военные копают круглый снаряд в полном обмундировании.
???????? Наші військові знайшли хвилинку пограти у футбол. pic.twitter.com/VeG2JhFwQt— UA-Футбол (@ua_football) January 8, 2023
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