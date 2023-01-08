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Лучшая сборная. ВИДЕО, как украинские военные играют в футбол в полном обмундировании

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Нашли минутку для игры миллионов

Лучшая сборная. ВИДЕО, как украинские военные играют в футбол в полном обмундировании

93-тя бригада Холодний Яр

Новина українською

Украинские футбольные клубы часто указывают, что они играют, в том числе, и для солдат Вооруженных Сил Украины. Однако и сами воины любят поиграть с мячом.

По сети ширится видео, как украинские военные копают круглый снаряд в полном обмундировании.

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В статье: война с россией ВСУ
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