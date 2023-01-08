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Россияне обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами

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"Перемирие" завершилось

Россияне обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами

Ілюстративне фото/Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь с 7 на 8 января россияне атаковали Херсон зажигательными боеприпасами. Об этом сообщил мэр города Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты нанесли удар по Таврийскому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы.

К счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных людей и разрушения гражданской инфраструктуры”, - написал глава города в своем телеграмм-канале.

Напомним, что 11 ноября прошлого года украинская армия освободила Херсон от российских оккупантов.

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В статье: война с россией Ярослав Янушевич
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