Италия вскоре представит очередной пакет военной помощи Украине

Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО

"Шестой пакет военной помощи Украине еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет ни одного отправления оружия до соответствующего доклада в парламенте.

Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета с точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных разработках между Римом и Парижем", - сказал Антонио Таяни, глава МИД Италии.