  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Италия вскоре представит очередной пакет военной помощи Украине
В тренде

Италия вскоре представит очередной пакет военной помощи Украине

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В него войдут системы ПВО большой дальности

Италия вскоре представит очередной пакет военной помощи Украине

Getty Images

Новина українською

Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО

"Шестой пакет военной помощи Украине еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет ни одного отправления оружия до соответствующего доклада в парламенте.

Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета с точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных разработках между Римом и Парижем", - сказал Антонио Таяни, глава МИД Италии.

Ранее было известно, что Италия собирается поставить Украине ЗРК большой дальности "SAMP-T".

По теме
yellow-arrow
Из-за морозной погоды областям Украины доведены лимиты потребления электроэнергии, - Укрэнерго
yellow-arrow
Сейчас очень тяжело в Соледаре, - Маляр
yellow-arrow
Украина вернула из российского плена 50 военных. В том числе 33 офицеров
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
corrierre.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде