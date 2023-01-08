Италия вскоре представит очередной пакет военной помощи Украине
В него войдут системы ПВО большой дальности
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Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО
"Шестой пакет военной помощи Украине еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет ни одного отправления оружия до соответствующего доклада в парламенте.
Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета с точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных разработках между Римом и Парижем", - сказал Антонио Таяни, глава МИД Италии.
Ранее было известно, что Италия собирается поставить Украине ЗРК большой дальности "SAMP-T".
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Источник:corrierre.it
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