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Россияне думают, на каком направлении усилить оборону, ожидая наступления ВСУ, - Британская разведка

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У оккупантов не хватает сил для укрепления обоих направлений одновременно

Россияне думают, на каком направлении усилить оборону, ожидая наступления ВСУ, - Британская разведка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перед военно-политическим руководством россии стоит дилемма относительно выбора, обороне какого участка фронта отдать предпочтение – северу Луганщины или Запорожью. Об этом речь идет в сводке британской разведки, опубликованной в воскресенье Министерством обороны.

Как говорится в сводке, то, как российские войска совершенствуют оборону своих позиций, свидетельствует об их ожидании широких наступательных операций Украины в двух секторах: на севере Луганской области или на Запорожье.

При этом, отмечают в британской разведке, большой украинский прорыв на Запорожье будет угрожать жизнеспособности российского "наземного моста", соединяющего Ростовскую область рф и Крым, а успех Украины на Луганщине еще больше подорвет объявленную военную цель россии "освободить" Донбасс.

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В статье: война с россией британская разведка
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