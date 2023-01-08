Украина вернула из российского плена 50 военных. В том числе 33 офицеров

Глава ОП Андрей Ермак сообщил о возвращении еще 50-х украинских военных из российского плена.

“Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО.

33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои.

Это не последний обмен. Наша задача – вернуть всех наших людей и мы ее выполним.

Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за отличную работу”, - написал Ермак в своем телеграмм-канале.