Украина вернула из российского плена 50 военных. В том числе 33 офицеров
Воины из совершенно разных направлений
Телеграм Андрія Єрмака
Глава ОП Андрей Ермак сообщил о возвращении еще 50-х украинских военных из российского плена.
“Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО.
33 офицера и 17 рядовых и сержантов.
Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои.
Это не последний обмен. Наша задача – вернуть всех наших людей и мы ее выполним.
Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за отличную работу”, - написал Ермак в своем телеграмм-канале.
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