Сейчас очень тяжело в Соледаре, - Маляр

На востоке Украины российские войска сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых - наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные. Сейчас очень тяжело в Соледаре.

Большая часть украинской армии на сегодня - это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные. И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны.

Все люди разные, поэтому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели - сохранить Украинское государство и победить", – заявила Маляр.