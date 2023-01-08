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Из-за морозной погоды областям Украины доведены лимиты потребления электроэнергии, - Укрэнерго

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Система нуждается в стабилизации

Из-за морозной погоды областям Украины доведены лимиты потребления электроэнергии, - Укрэнерго

фото из свободных источников

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В связи с морозной погодой областям Украины доведены лимиты потребления электроэнергии, которые действуют с 09:00 до 24:00. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 8 декабря устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплым прошедшим воскресеньем. Для обеспечения баланса производство-потребление областям доведены лимиты потребления, действующие с 09 :00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются.

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В статье: война с россией Укрэнерго
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Источник:
Укренерго

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