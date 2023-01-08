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ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и БПЛА Орлан-10

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Ювелирная работа наших Воздушных Сил

ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и БПЛА Орлан-10

фото из соцсетей

Новина українською

Командование Воздушных Сил ВСУ информирует, что сегодня, 8 января воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский вертолет, вероятно Ка-52.

Также сообщается, что наши бойцы сбили вражеский БПЛА Орлан 10 – российский беспилотник пытался провести разведку украинских позиций.

Видео сбития вражеского беспилотника бойцами ВСУ

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В статье: война с россией
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