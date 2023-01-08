ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и БПЛА Орлан-10
Ювелирная работа наших Воздушных Сил
фото из соцсетей
Командование Воздушных Сил ВСУ информирует, что сегодня, 8 января воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский вертолет, вероятно Ка-52.
Также сообщается, что наши бойцы сбили вражеский БПЛА Орлан 10 – российский беспилотник пытался провести разведку украинских позиций.
Видео сбития вражеского беспилотника бойцами ВСУ
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