россия пыталась завербовать украинских детей для сбора данных про стратегические обьекты
Необычный метод от спецслужб рф
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об очередных военных преступлениях россиян. На этот раз появилась информация, что спецслужбы россии вербовали детей.
"Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы они через мобильную игру бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов", - написал в своем твиттере Резников.
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Источник:Twitter Oleksii Reznikov
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