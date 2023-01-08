россия пыталась завербовать украинских детей для сбора данных про стратегические обьекты

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об очередных военных преступлениях россиян. На этот раз появилась информация, что спецслужбы россии вербовали детей.

"Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы они через мобильную игру бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов", - написал в своем твиттере Резников.