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россия пыталась завербовать украинских детей для сбора данных про стратегические обьекты

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Необычный метод от спецслужб рф

россия пыталась завербовать украинских детей для сбора данных про стратегические обьекты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об очередных военных преступлениях россиян. На этот раз появилась информация, что спецслужбы россии вербовали детей.

"Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы они через мобильную игру бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов", - написал в своем твиттере Резников.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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Источник:
Twitter Oleksii Reznikov

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