Генштаб: ВСУ сбили три БПЛА и три вертолета врага
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста девятнадцатых суток российского широкомасштабного вторжения.
Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.
В течение суток оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.
Есть опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины. Будьте внимательны и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается устойчивой: определенные подразделения вооруженных сил беларуси и поссии продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах, признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Вместе с тем противник обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.
На Северском и Слобожанском направлениях огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Кучеровка Сумской области, а также Старица, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы Первомайского и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки на Луганщине.
На Лиманском направлении под огневое влияние оккупантов попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении от обстрелов захватчиков пострадали Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг стрелял по Авдеевке, Невельскому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.
На Запорожском направлении противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы Дорожнянки, Чаривного, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты не прекращают совершать обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под удары российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.
Для поддержки военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, действующих в Запорожском направлении, противник задействовал подразделения росгвардии. Так, стало известно, что 5 января, вблизи населенного пункта Чистополья, было расстреляно 6 человек, выразивших позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины.
С целью дискредитации украинского военного руководства противник распространяет дезинформацию о подготовке огневого поражения Силами обороны медицинских учреждений Луганщины, где проходят лечение раненые российские захватчики.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также наши защитники сбили три вражеских БпЛА, вероятно типа "Орлан", и 3 вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного - уточняется.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и состав горюче-смазочных материалов оккупантов.
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