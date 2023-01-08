Камень в огород ООН. Представитель ОП выдвинул версию, почему до сих пор продолжается война

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул свою версию, почему до сих пор идет война в Украине. Подоляк отреагировал на решение ООН остановить деятельность комиссии по расследованию преступлений России в Оленовке.

"Почему война продолжается… 1. Гутерриш расформировал миссию по расследованию убийства пленных в Оленовке… 2. Потому что РФ не дает миссии ООН гарантий безопасности и не позволяет заехать на место. 3. РФ – член Совбеза ООН. Но Гутерриш не предлагает наказание РФ, вроде бы ничего не произошло…", - написал Михаил Подоляк.

Ранее Министр обороны Украины Резников рассказал, как Россия пыталась вербовать детей для сбора данных о стратегических объектах.