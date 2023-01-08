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Камень в огород ООН. Представитель ОП выдвинул версию, почему до сих пор продолжается война

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По мнению Михаила Подоляка, международные организации бездействуют

Камень в огород ООН. Представитель ОП выдвинул версию, почему до сих пор продолжается война

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул свою версию, почему до сих пор идет война в Украине. Подоляк отреагировал на решение ООН остановить деятельность комиссии по расследованию преступлений России в Оленовке.

"Почему война продолжается…

1. Гутерриш расформировал миссию по расследованию убийства пленных в Оленовке…

2. Потому что РФ не дает миссии ООН гарантий безопасности и не позволяет заехать на место.

3. РФ – член Совбеза ООН. Но Гутерриш не предлагает наказание РФ, вроде бы ничего не произошло…", - написал Михаил Подоляк.

Ранее Министр обороны Украины Резников рассказал, как Россия пыталась вербовать детей для сбора данных о стратегических объектах.

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В статье: война с россией
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