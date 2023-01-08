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россия привлекает энергетиков для планирования ударов по энергосистеме Украины

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До вторжения российские инженеры знали энергосеть Украины "как свою ладонь"

россия привлекает энергетиков для планирования ударов по энергосистеме Украины

Новина українською

За три последних месяца россия выпустила более 1000 ракет и дронов по энергосистеме Украины.

Руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что россия привлекает к планированию ударов российских энергетиков. Поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года украинская энергосистема была объединена с энергосистемами россии и беларуси, поэтому российские инженеры знали энергосеть Украины "как свою ладонь".

"Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", - отметил Кудрицкий, объясняя, почему москва нацелена на ключевые узлы системы передачи, а не на электростанции.

Сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.

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В статье: война с россией
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Источник:
Укренерго

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