россия привлекает энергетиков для планирования ударов по энергосистеме Украины
До вторжения российские инженеры знали энергосеть Украины "как свою ладонь"
За три последних месяца россия выпустила более 1000 ракет и дронов по энергосистеме Украины.
Руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что россия привлекает к планированию ударов российских энергетиков. Поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года украинская энергосистема была объединена с энергосистемами россии и беларуси, поэтому российские инженеры знали энергосеть Украины "как свою ладонь".
"Атаки спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", - отметил Кудрицкий, объясняя, почему москва нацелена на ключевые узлы системы передачи, а не на электростанции.
Сейчас украинские энергетики лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.
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