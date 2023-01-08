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Зеленский: Ни одна попытка россии манипулировать дипломатией никогда уже не сработает

Общие новости
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Традиционное обращение президента

Зеленский: Ни одна попытка россии манипулировать дипломатией никогда уже не сработает

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 8 января.

"Мир снова увидел в эти дни, что россия лжет даже тогда, когда сама же своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте.

Российские обстрелы Херсона зажигательными боеприпасами – сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса – именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в москве отчитывались о якобы "молчании" их армии. Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру…

Все это тогда, когда в москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии". Ни одна попытка россии манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает.

Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из российской неволи – гарантии восстановления мира. Приближаем это каждый день.

Слава всем, кто сражается и работает ради победы нашего государства! Слава всем помогающим! Вечная память всем, кто отдал жизнь за независимость! Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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