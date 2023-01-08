Вечером 8-го января россияне обстреляли Никополь
К счастью, люди не пострадали
фото из свободных источников
Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что вечером 8 января россияне обстреляли город Никополь и Красногригорьевскую территориальную общину.
Специалисты ГСЧС обследуют места взрывов. В результате ударов люди не пострадали.
"В Никополе в течение дня ликвидировано возгорание не связано с боевыми действиями. К сожалению, есть погибшая и двое пострадавших в тяжелом состоянии. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций. Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище, или воспользоваться правилом двух стен", - сообщил Евтушенко.
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