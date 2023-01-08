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Вечером 8-го января россияне обстреляли Никополь

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К счастью, люди не пострадали

Вечером 8-го января россияне обстреляли Никополь

фото из свободных источников

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Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что вечером 8 января россияне обстреляли город Никополь и Красногригорьевскую территориальную общину.

Специалисты ГСЧС обследуют места взрывов. В результате ударов люди не пострадали.

"В Никополе в течение дня ликвидировано возгорание не связано с боевыми действиями. К сожалению, есть погибшая и двое пострадавших в тяжелом состоянии. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций. Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище, или воспользоваться правилом двух стен", - сообщил Евтушенко.

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В статье: война с россией
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