Вечером 8-го января россияне обстреляли Никополь

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что вечером 8 января россияне обстреляли город Никополь и Красногригорьевскую территориальную общину.

Специалисты ГСЧС обследуют места взрывов. В результате ударов люди не пострадали.

"В Никополе в течение дня ликвидировано возгорание не связано с боевыми действиями. К сожалению, есть погибшая и двое пострадавших в тяжелом состоянии. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций. Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в хранилище, или воспользоваться правилом двух стен", - сообщил Евтушенко.