Зеленский сообщил, что в Бахмут и Соледар направят дополнительные силы
Чтобы нанести по врагу более сильные удары
Zelenskiy / Official
Президент Украины в своем вечернем видеообращении от восьмого января заявил, что армия направит дополнительные силы на самые трудные направления фронта – в города Соледар и Бахмут.
"Бахмут и Соледар держатся. Туда перекинут дополнительные подразделения и усилят огонь по врагу", - сказал Владимир Зеленский.
Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Соледаре очень тяжело. Россияне пытаются там идти в наступление.
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Источник:Володимир Зеленський
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