Зеленский сообщил, что в Бахмут и Соледар направят дополнительные силы

Президент Украины в своем вечернем видеообращении от восьмого января заявил, что армия направит дополнительные силы на самые трудные направления фронта – в города Соледар и Бахмут.

"Бахмут и Соледар держатся. Туда перекинут дополнительные подразделения и усилят огонь по врагу", - сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Соледаре очень тяжело. Россияне пытаются там идти в наступление.