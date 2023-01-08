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Зеленский сообщил, что в Бахмут и Соледар направят дополнительные силы

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Чтобы нанести по врагу более сильные удары

Зеленский сообщил, что в Бахмут и Соледар направят дополнительные силы

Zelenskiy / Official

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины в своем вечернем видеообращении от восьмого января заявил, что армия направит дополнительные силы на самые трудные направления фронта – в города Соледар и Бахмут.

"Бахмут и Соледар держатся. Туда перекинут дополнительные подразделения и усилят огонь по врагу", - сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Соледаре очень тяжело. Россияне пытаются там идти в наступление.

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В статье: война с россией
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