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Много танков и бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 8 января

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Почти 6 сотен ликвидированных оккупантов

Много танков и бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 8 января

93-тя бригада Холодний Яр

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 111760 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3080 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6147 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 2069 (+4) ед,
  • РСЗО – 434 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,
  • самолетов – 285 (+0) ед,
  • вертолетов – 275 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед,
  • специальная техника – 183 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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