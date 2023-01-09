Много танков и бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 8 января
Почти 6 сотен ликвидированных оккупантов
93-тя бригада Холодний Яр
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 111760 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3080 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6147 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 2069 (+4) ед,
- РСЗО – 434 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,
- самолетов – 285 (+0) ед,
- вертолетов – 275 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед,
- специальная техника – 183 (+0).
Данные уточняются.
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