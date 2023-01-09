Генштаб: Есть угроза ударов по объектам инфраструктуры. Также россияне перекидывают в РБ старую технику
Оперативная информация по состоянию на 06:00 09.01.2023 по российскому вторжению
россми
Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, об этом кратко сообщил Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины в своей утренней сводке.
Также в Генштабе отметили, что, по имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику Беларусь с российской федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.
Отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях.
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