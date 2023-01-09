ГУР: РФ планирует использовать мобилизованных в наступательных операциях весной и летом – известно направление
Представитель разведки дал несколько интервью
ГУР
Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью The Guardian и Corriere della Sera.
Он отметил, что стране-террористу понадобится два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех РФ на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены россияне. Многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит: "Если РФ на этот раз проиграет, тогда путин потерпит крах", – подытожил Скибицкий.
"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из целей была полная оккупация этого региона вместе с Луганском. Вероятно, они начнут новое наступление на Запорожскую область. А на харьковском направлении будут пытаться остановить наше контрнаступление. Также стоит отметить, что для нового вторжения со стороны Беларуси армии РФ не хватает войск. На оккупированной части Херсонской области, а также в Крыму оккупанты укрепляют свои позиции".
Также Скибицкий заявил, "в ближайшее время может быть новая атака России по инфраструктуре Украины на фоне снижения температуры воздуха".
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