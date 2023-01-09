  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР: РФ планирует использовать мобилизованных в наступательных операциях весной и летом – известно направление
В тренде

ГУР: РФ планирует использовать мобилизованных в наступательных операциях весной и летом – известно направление

Общие новости
(1 голосов)

Представитель разведки дал несколько интервью

ГУР: РФ планирует использовать мобилизованных в наступательных операциях весной и летом – известно направление

ГУР

Новина українською

Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью The Guardian и Corriere della Sera.

Он отметил, что стране-террористу понадобится два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех РФ на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены россияне. Многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит: "Если РФ на этот раз проиграет, тогда путин потерпит крах", – подытожил Скибицкий.

"Мы видим усиление давления в Донецкой области. С февраля одной из целей была полная оккупация этого региона вместе с Луганском. Вероятно, они начнут новое наступление на Запорожскую область. А на харьковском направлении будут пытаться остановить наше контрнаступление. Также стоит отметить, что для нового вторжения со стороны Беларуси армии РФ не хватает войск. На оккупированной части Херсонской области, а также в Крыму оккупанты укрепляют свои позиции".

Также Скибицкий заявил, "в ближайшее время может быть новая атака России по инфраструктуре Украины на фоне снижения температуры воздуха".

Читайте такжеГенштаб: Есть угроза ударов по объектам инфраструктуры. Также россияне перекидывают в РБ старую технику

По теме
yellow-arrow
Генштаб: Есть угроза ударов по объектам инфраструктуры. Также россияне перекидывают в РБ старую технику
yellow-arrow
Много танков и бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 8 января
yellow-arrow
Видеодайджест за 319-й день войны от Генштаба ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ГУР Вадим Скибицкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theguardian.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде