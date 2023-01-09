Россияне ударили по местному рынку в пгт на Харьковщине – есть жертвы и пострадавшие (upd)
13-летняя девочка
Тимошенко Телеграм-канал
Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку. На месте работают все экстренные службы, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали 7 мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка. Информация о пострадавших и разрушениях постоянно уточняется.
Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что под завалами могут оставаться люди. Идет спасательная операция.
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