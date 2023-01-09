  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ударили по местному рынку в пгт на Харьковщине – есть жертвы и пострадавшие (upd)
В тренде

Россияне ударили по местному рынку в пгт на Харьковщине – есть жертвы и пострадавшие (upd)

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

13-летняя девочка

Россияне ударили по местному рынку в пгт на Харьковщине – есть жертвы и пострадавшие (upd)

Тимошенко Телеграм-канал

Новина українською

Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку. На месте работают все экстренные службы, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали 7 мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка. Информация о пострадавших и разрушениях постоянно уточняется.

Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что под завалами могут оставаться люди. Идет спасательная операция.

Читайте такжеЗеленский: Ни одна попытка россии манипулировать дипломатией никогда уже не сработает
По теме
yellow-arrow
Командующий Сухопутными войсками ВСУ приехал к военным в Бахмут и Соледар
yellow-arrow
В России возникли большие проблемы с единственным авианосцем – в ГУР раскрыли детали
yellow-arrow
Россия использует для ударов по Украине истребители пятого поколения, но боится их потерять
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Кирилл Тимошенко Олег Синегубов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/synegubov

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде