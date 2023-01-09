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Россия использует для ударов по Украине истребители пятого поколения, но боится их потерять

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Британская разведка докладывает

Россия использует для ударов по Украине истребители пятого поколения, но боится их потерять

Dmitry Zherdin

Новина українською

Российские оккупанты используют для ударов по Украине самый современный истребитель Су-57. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании. Как минимум с июня 2022 года россияне почти наверняка использовали Су-57 для ударов по Украине.

Это самый современный сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения в РФ, использующий технологии малозаметности и передовую авионику. Вероятно, использование самолета ограничивалось пролетом над территорией России и запуском ракет большой дальности "воздух-земля" или "воздух-воздух" по Украине.

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На последних спутниковых снимках можно увидеть пять Су-57, стоящих на авиабазе в Ахтубинске Астраханской области, там расположен 929-й лётно-испытательный центр, являющийся единственной известной базой для этих истребителей.

Россияне не хотят терять Су-57, поскольку придают приоритет избеганию вреда своей репутации, компрометации технологий и снижению экспортных перспектив, заявили в Минобороны Британии.

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В статье: война с россией
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