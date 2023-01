Россия использует для ударов по Украине истребители пятого поколения, но боится их потерять

Российские оккупанты используют для ударов по Украине самый современный истребитель Су-57. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании. Как минимум с июня 2022 года россияне почти наверняка использовали Су-57 для ударов по Украине.

Это самый современный сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения в РФ, использующий технологии малозаметности и передовую авионику. Вероятно, использование самолета ограничивалось пролетом над территорией России и запуском ракет большой дальности "воздух-земля" или "воздух-воздух" по Украине.

На последних спутниковых снимках можно увидеть пять Су-57, стоящих на авиабазе в Ахтубинске Астраханской области, там расположен 929-й лётно-испытательный центр, являющийся единственной известной базой для этих истребителей.

Россияне не хотят терять Су-57, поскольку придают приоритет избеганию вреда своей репутации, компрометации технологий и снижению экспортных перспектив, заявили в Минобороны Британии.

(6/6) Defence Intelligence analysis of this satellite image, dated 25 December 2022, identified five Su-57 FELON multirole aircraft at Akhtubinsk airfield, Russia. pic.twitter.com/UT1lMXwsxb