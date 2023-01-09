В России возникли большие проблемы с единственным авианосцем – в ГУР раскрыли детали

Единственный российский авианосец – тяжелый авианосный крейсер "Адмирал кузнецов", он находится в аварийном состоянии. В настоящее время судно находится на 35 судоремонтном заводе (Мурманск). Чтобы продолжить ремонтные работы, недавно было принято решение о переводе корабля из сухого дока в один из причалов судоремонтного завода. Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом.

Была предпринята попытка перемещения с помощью нескольких буксиров. Однако это также оказалось невозможным из-за критического состояния корпуса корабля. Состояние "Адмирала кузнецова" не позволяет спускать его на воду, ведь он с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет. При обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри.

Должностные лица 35-го судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел. Пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля. Командование флота выдвинуло штрафные санкции на полтора миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В свою очередь менеджментом предприятия обнародовано письмо, в котором указано, что завод не виновен в доведении корабля до плачевного состояния. С высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, осуществлявшем надзор за ходом работ. По имеющимся данным, на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала кузнецова" и возвращения его на службу.