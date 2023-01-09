Командующий Сухопутными войсками ВСУ приехал к военным в Бахмут и Соледар

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский обсудил с командирами подразделений, стоящих на защите Бахмута и Соледара, текущую ситуацию на фронте.

В ходе работы были предоставлены практические рекомендации и определены дальнейшие действия по укреплению нашей обороноспособности.

Сам Александр Сырский отмечает, что заявления российской пропаганды о якобы захвате Соледара не соответствуют действительности. Его цитирует 9 января Military Media Center: