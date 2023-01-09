Командующий Сухопутными войсками ВСУ приехал к военным в Бахмут и Соледар
На днях стало известно, что туда перебросят дополнительные подразделения
Сухопутні війська ЗС України
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский обсудил с командирами подразделений, стоящих на защите Бахмута и Соледара, текущую ситуацию на фронте.
В ходе работы были предоставлены практические рекомендации и определены дальнейшие действия по укреплению нашей обороноспособности.
Сам Александр Сырский отмечает, что заявления российской пропаганды о якобы захвате Соледара не соответствуют действительности. Его цитирует 9 января Military Media Center:
"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские заявления о якобы захваченном Соледаре".
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