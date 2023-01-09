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Командующий Сухопутными войсками ВСУ приехал к военным в Бахмут и Соледар

Общие новости
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На днях стало известно, что туда перебросят дополнительные подразделения

Командующий Сухопутными войсками ВСУ приехал к военным в Бахмут и Соледар

Сухопутні війська ЗС України

Новина українською

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский обсудил с командирами подразделений, стоящих на защите Бахмута и Соледара, текущую ситуацию на фронте.

В ходе работы были предоставлены практические рекомендации и определены дальнейшие действия по укреплению нашей обороноспособности.

Сам Александр Сырский отмечает, что заявления российской пропаганды о якобы захвате Соледара не соответствуют действительности. Его цитирует 9 января Military Media Center:

"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские заявления о якобы захваченном Соледаре".

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В статье: война с россией
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