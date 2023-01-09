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В Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через Дію

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Подробное объяснение

В Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через Дію

Дія

Новина українською

Новый порядок взятия на военный учет не предполагает, что повестки будут поступать через "Дію", объясняют в Минцифре. Руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник прокомментировал для The Village Украина:

"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач".

Согласно постановлению Кабмина, в приложении должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.

"Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в приложении. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений".

Новый порядок взятия на военный учет Кабмин утвердил 30 декабря 2022 года, он уже вступил в силу. Теперь становиться на военный учет нужно с 16 лет, а не с 17, как это было раньше. Сделать это можно будет традиционно, а можно через приложение "Дія", но пока неизвестно, когда начнет работу эта функция.

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В статье: война с россией мобилизация
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Источник:
the-village.com.ua

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