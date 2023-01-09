В Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через Дію
Подробное объяснение
Дія
Новый порядок взятия на военный учет не предполагает, что повестки будут поступать через "Дію", объясняют в Минцифре. Руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник прокомментировал для The Village Украина:
"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач".
Согласно постановлению Кабмина, в приложении должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.
"Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в приложении. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений".
Новый порядок взятия на военный учет Кабмин утвердил 30 декабря 2022 года, он уже вступил в силу. Теперь становиться на военный учет нужно с 16 лет, а не с 17, как это было раньше. Сделать это можно будет традиционно, а можно через приложение "Дія", но пока неизвестно, когда начнет работу эта функция.
Популярное сейчас
- Лидер Шахтера получил поздравление от топового голкипера мира
- Много танков и бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 8 января
- Провал Яремчука и его Брюгге, успех Барселоны, трансферные активности Шахтера. Главные новости за восьмое января
- Зеленский ответил на предложение Путина о "рождественском перемирии"
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО