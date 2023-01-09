ISW: Лжи Минобороны РФ об "ударе возмездия" по Краматорску не поверили сами россияне

Ошибочное заявление Минобороны России о масштабном ударе "возмездия" по украинскому Краматорску, якобы мести за удар по Макеевке, спровоцировало критику даже в российских провоенных кругах, где не поверили утверждениям чиновников.

Об этом говорится в новой сводке ISW по итогам 8 января. Попытки Минобороны России заявить, что российские войска якобы совершили расплату за удар ВСУ по российским казармам в Макеевке, спровоцировали дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве.

Напомним, в России заявили, что в результате их удара погибли более 600 украинских военнослужащих. Несколько российских "военкоров" негативно отреагировали на заявление, указав, что ведомство часто обнародует фальсифицированные заявления, и раскритиковали российское военное руководство за то, что оно сфабриковало всю историю "возмездия" за удар по Макеевке вместо того, чтобы возложить ответственность за потери на российское руководство.