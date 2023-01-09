В Берлине заявили, что сейчас не планируют передавать ВСУ танки Leopard 2

В настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину, об этом заявил представитель правительства на брифинге в понедельник, 9 января, как сообщают Reuters и Sky. При этом министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает поставки танков Leopard для поддержки украинских военных сил, но в будущем.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он не исключает возможности поставки Украине тяжелых танков. Он также призвал страны альянса увеличить военную помощь Украине.

Напомним, в первые дни 2023 года, сразу после того, как Франция пообещала ВСУ "колесные танки" AMX-10, Германия заявила, что отправит Украине боевые машины пехоты Marder. Кроме того, США уже анонсировали поставки БМП Bradley.