В Берлине заявили, что сейчас не планируют передавать ВСУ танки Leopard 2
Это возможно, но в будущем
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В настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину, об этом заявил представитель правительства на брифинге в понедельник, 9 января, как сообщают Reuters и Sky. При этом министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает поставки танков Leopard для поддержки украинских военных сил, но в будущем.
В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он не исключает возможности поставки Украине тяжелых танков. Он также призвал страны альянса увеличить военную помощь Украине.
Напомним, в первые дни 2023 года, сразу после того, как Франция пообещала ВСУ "колесные танки" AMX-10, Германия заявила, что отправит Украине боевые машины пехоты Marder. Кроме того, США уже анонсировали поставки БМП Bradley.
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