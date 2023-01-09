В ГНСУ прокомментировали ситуацию на границе с Беларусью

Ситуация на границе с Белоруссией остается напряженной, но контролируемой. Об этом заявил представитель государственной пограничной службы Украины Вячеслав Демченко.

"Беларусь продолжает усиливать свою границу с нами, как они отмечали, будто мы несем им угрозу", – заявил Демченко.

Добавим, что Украина, по словам чиновников и армейцев, готовится к возможному вторжению России с территории Беларуси весной 2023-го года.