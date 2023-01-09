В ГНСУ прокомментировали ситуацию на границе с Беларусью
Они остаются напряженными, но контролируемыми
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ситуация на границе с Белоруссией остается напряженной, но контролируемой. Об этом заявил представитель государственной пограничной службы Украины Вячеслав Демченко.
"Беларусь продолжает усиливать свою границу с нами, как они отмечали, будто мы несем им угрозу", – заявил Демченко.
Добавим, что Украина, по словам чиновников и армейцев, готовится к возможному вторжению России с территории Беларуси весной 2023-го года.
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Источник:Ukraine NOW
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