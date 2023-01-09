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"Преступление против Бога и человечества". Папа Римский снова заговорил о войне в Украине

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На этот раз понтифик избегал неоднозначных утверждений

"Преступление против Бога и человечества". Папа Римский снова заговорил о войне в Украине

Фото з відкритих джерел

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Глава Католической церкви Папа Римский снова заговорил о войне в Украине. Понтифик обратился с ежегодной речью к дипломатам. В ее ходе священнослужитель заявил, что подобные войны в Украине, где гражданские территории подвергаются уничтожению, являются "преступлением против Бога и человечества".

Папа Римский, комментируя события в Украине, немало внимания уделил теме войны "с ее следами смерти и разрушениями, с ее нападениями на гражданскую инфраструктуру, которые приводят к гибели не только от обстрелов и актов насилия, но также от голода и холода".

Обстрелы Украины понтифик назвал "преступлением против Бога и человечества". В частности, об этом идет речь в конституции Ватикана. Папа Римский процитировал:

"Любой акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или огромных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает жесткого и однозначного осуждения".

Отметим, что ранее Папа Римский Франциск применял неоднозначные утверждения о войне в Украине, некоторое время избегая осуждений России.

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В статье: война с россией
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Источник:
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