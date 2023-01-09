"Преступление против Бога и человечества". Папа Римский снова заговорил о войне в Украине
На этот раз понтифик избегал неоднозначных утверждений
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Глава Католической церкви Папа Римский снова заговорил о войне в Украине. Понтифик обратился с ежегодной речью к дипломатам. В ее ходе священнослужитель заявил, что подобные войны в Украине, где гражданские территории подвергаются уничтожению, являются "преступлением против Бога и человечества".
Папа Римский, комментируя события в Украине, немало внимания уделил теме войны "с ее следами смерти и разрушениями, с ее нападениями на гражданскую инфраструктуру, которые приводят к гибели не только от обстрелов и актов насилия, но также от голода и холода".
Обстрелы Украины понтифик назвал "преступлением против Бога и человечества". В частности, об этом идет речь в конституции Ватикана. Папа Римский процитировал:
"Любой акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или огромных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает жесткого и однозначного осуждения".
Отметим, что ранее Папа Римский Франциск применял неоднозначные утверждения о войне в Украине, некоторое время избегая осуждений России.
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