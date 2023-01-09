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Заместитель министра обороны Украины: Враг сменил тактику и начал мощный штурм Соледара

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В эти минуты продолжаются жесткие бои

Заместитель министра обороны Украины: Враг сменил тактику и начал мощный штурм Соледара

The Wall Street Journal

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что россияне после тактических неудач в Бахмуте и Соледаре сменили тактику и возобновили штурм более мощными силами.

"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, возобновил потери, перекинул дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и приступил к мощному штурму.

Враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев.

Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов.

Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли.

Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - отметила Маляр.

Читайте такжеЗеленский сообщил, что в Бахмут и Соледар направят дополнительные силы

Добавим, что в вечернем обращении к нации от восьмого января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмут и Соледар будут направлены дополнительные украинские силы для подавления врага.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ганна Маляр

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