Заместитель министра обороны Украины: Враг сменил тактику и начал мощный штурм Соледара
В эти минуты продолжаются жесткие бои
The Wall Street Journal
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что россияне после тактических неудач в Бахмуте и Соледаре сменили тактику и возобновили штурм более мощными силами.
"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, возобновил потери, перекинул дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и приступил к мощному штурму.
Враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев.
Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов.
Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли.
Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - отметила Маляр.
Добавим, что в вечернем обращении к нации от восьмого января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмут и Соледар будут направлены дополнительные украинские силы для подавления врага.
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