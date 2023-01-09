В Мариуполе переполнены больницы, людей отказываются госпитализировать, морги не успевают забирать умерших

Во временно оккупированном Мариуполе больницы переполнены, людей отказываются госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"В оккупированном Мариуполе больницы переполнены. Людей отказываются госпитализировать. А морги не успевают забирать тела умерших", – говорится в сообщении.

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"Оставили его дома. Можно так сказать ничего не делали, а только назначили какие-то таблетки. 7 января он умер. В морг его забрали только 8 числа в пять часов вечера. Я у тети спросила почему так, а она говорит очень много умерших людей было за выходные и морг не успевает уносить", - рассказала женщина.