В Мариуполе переполнены больницы, людей отказываются госпитализировать, морги не успевают забирать умерших
Ситуация в городе катастрофическая
фото из соцсетей
Во временно оккупированном Мариуполе больницы переполнены, людей отказываются госпитализировать.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
"В оккупированном Мариуполе больницы переполнены. Людей отказываются госпитализировать. А морги не успевают забирать тела умерших", – говорится в сообщении.
"Оставили его дома. Можно так сказать ничего не делали, а только назначили какие-то таблетки. 7 января он умер. В морг его забрали только 8 числа в пять часов вечера. Я у тети спросила почему так, а она говорит очень много умерших людей было за выходные и морг не успевает уносить", - рассказала женщина.
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