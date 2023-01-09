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На аэродроме Энгельс-2 стало меньше боеспособных самолетов и появились защитные барьеры

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Информация от расследователей на основе открытых источников

На аэродроме Энгельс-2 стало меньше боеспособных самолетов и появились защитные барьеры

скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты проекта "Схемы" на основе открытых данных по спутниковым снимкам проанализировали ситуацию со вражеским арсеналом на аэродроме "Энгельс-2", ранее дважды подвергавшийся атакам дронов. Как отмечают расследователи, на военном аэродроме "Энгельс-2" количество вражеских самолетов уменьшилось почти наполовину, появились также защитные барьеры.

Всего боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. Это данные от 7-го января 2023-го года. А согласно данным 6-го декабря 2022-го года, таких бортов было около двух десятков.

Сообщается, что стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно задействует для запусков ракет по Украине в полномасштабной войне.

По состоянию на 7-е января на аэродроме также стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того, спутник Planet Labs 7-го января зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры. По словам военных экспертов, они могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.

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В статье: война с россией
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