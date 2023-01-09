Российские оккупанты обстреляли Очаков: по меньшей мере 10 раненых, среди них – ребенок
Очередной террористический удар РФ
фото из свободных источников
Российские оккупанты обстреляли город Очаков Николаевской области, ранены по меньшей мере 8 человек.
Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
"Обстрел Очакова, 5 вызовов 103. Повреждена больница много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет".
Через несколько минут Ким запостил новое сообщение, и указал, что поступило 8 раненых, из них 3 перевезены для лечения в Николаев.
По его словам, по состоянию на 16.52 раненые продолжают поступать.
По обновлённым данным по состоянию на 17.39, из-за обстрелов Очакова ранены 10 человек, среди них ребенок 2 лет.
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