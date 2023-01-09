Украинские военврачи удалили гранату ВОГ, которая не разорвалась в теле бойца - ФОТО
Операцию проводили в присутствии двух саперов
facebook.com/Ukrmilitarymedic
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины рассказало об уникальной операции, которую пришлось выполнить одному из военных хирургов – он удалил из тела раненого военного неразорвавшуюся гранату ВОГ.
"Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ – генерал-майором Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент", – говорится в сообщении командования в Facebook.
Операцию проводили в присутствии двух саперов, страховавших медицинский персонал.
Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненого военнослужащего отправили на реабилитацию и восстановление.
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