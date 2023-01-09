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Украинские военврачи удалили гранату ВОГ, которая не разорвалась в теле бойца - ФОТО

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Операцию проводили в присутствии двух саперов

Украинские военврачи удалили гранату ВОГ, которая не разорвалась в теле бойца - ФОТО

facebook.com/Ukrmilitarymedic

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Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины рассказало об уникальной операции, которую пришлось выполнить одному из военных хирургов – он удалил из тела раненого военного неразорвавшуюся гранату ВОГ.

"Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ – генерал-майором Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент", – говорится в сообщении командования в Facebook.

Операцию проводили в присутствии двух саперов, страховавших медицинский персонал.

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Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненого военнослужащего отправили на реабилитацию и восстановление.

Украинские военврачи удалили гранату ВОГ, которая не разорвалась в теле бойца - ФОТО - изображение 1Украинские военврачи удалили гранату ВОГ, которая не разорвалась в теле бойца - ФОТО - изображение 2
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В статье: война с россией
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