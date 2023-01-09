Генштаб ВСУ предупреждает о возможной угрозе авиационных и ракетных ударов по Украине
Призывают не игнорировать воздушную тревогу
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Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке от девятого января сообщил о возможной угрозе авиационного и ракетного удара по Украине со стороны российских оккупантов:
"Есть угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за последние сутки наша авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 1 пункт управления и 1 район сосредоточения живой силы оккупантов.
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