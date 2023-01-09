В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением. Вина тому – морозы и повышение производственных мощностей
Аварийные графики снова актуальны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Киеве ухудшается ситуация с энергоснабжением. Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. Именно поэтому энергетики вынуждены вернуться к графику аварийных отключений света.
Гендиректор Yasno объяснил, что в праздничные дни свет был непрерывно из-за теплой погоды и отключения ряда производственных мощностей в целом по стране. Сейчас температура значительно ниже, поэтому растет потребление электроэнергии абонентами. В результате выросло количество аварий, из-за чего в Киеве были аварийные ограничения.
По его словам, ремонт работы на энергетических объектах продолжается и не останавливался даже по праздникам. Сейчас на капитальном ремонте один блок на Ровенской АЭС.
Добавим также, что чаще стали отключать свет и в других регионах Украины.
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