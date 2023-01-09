В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением. Вина тому – морозы и повышение производственных мощностей

В Киеве ухудшается ситуация с энергоснабжением. Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. Именно поэтому энергетики вынуждены вернуться к графику аварийных отключений света.

Гендиректор Yasno объяснил, что в праздничные дни свет был непрерывно из-за теплой погоды и отключения ряда производственных мощностей в целом по стране. Сейчас температура значительно ниже, поэтому растет потребление электроэнергии абонентами. В результате выросло количество аварий, из-за чего в Киеве были аварийные ограничения.

По его словам, ремонт работы на энергетических объектах продолжается и не останавливался даже по праздникам. Сейчас на капитальном ремонте один блок на Ровенской АЭС.

Добавим также, что чаще стали отключать свет и в других регионах Украины.