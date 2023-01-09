Зеленский: Вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил очередные сутки полномасштабного вторжения России. Глава государства обратил внимание на самые горячие темы, в частности, на то, что происходит в Бахмуте и Соледаре.

И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", - сказал президент.

"Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается.

Глава государства поблагодарил защитников и защитниц Украины:

"Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную устойчивость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это чрезвычайно трудно: там почти не осталось целых стен... в Соледаре мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.

А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизнь почти не осталась. И тысячи людей их потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот такой вид и имеет безумство.

Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашему государству! Слава всем, кто работает, чтобы украинцы победили! Слава всем, кто воюет за Украину!

Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину! Слава Украине!".