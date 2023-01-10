Плюс 700 с лишним. Генштаб опубликовал потери россиян за 9 января
Информация по катерам позже будет более подробной
Chris McGrath
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 112470 (+710) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3084 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6154 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2073 (+4) ед,
- РСЗО – 434 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,
- самолетов – 285 (+0) ед,
- вертолетов – 275 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1860 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли / катера ‒ 17 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8) ед,
- специальная техника – 183 (+0).
Данные уточняются. Несколько больше информации относительно вражеского корабля / катера будет предоставлено после уточнения.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
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Источник:Генштаб
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