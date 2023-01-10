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Плюс 700 с лишним. Генштаб опубликовал потери россиян за 9 января

Общие новости
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Информация по катерам позже будет более подробной

Плюс 700 с лишним. Генштаб опубликовал потери россиян за 9 января

Chris McGrath

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 112470 (+710) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3084 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6154 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2073 (+4) ед,
  • РСЗО – 434 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,
  • самолетов – 285 (+0) ед,
  • вертолетов – 275 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1860 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 17 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4817 (+8) ед,
  • специальная техника – 183 (+0).

Данные уточняются. Несколько больше информации относительно вражеского корабля / катера будет предоставлено после уточнения.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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