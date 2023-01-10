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США могут передать ВСУ боевые машины Stryker, Германия находится под давлением из-за Leopard 2

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(1 голосов)

Для Украины важна помощь партнеров

США могут передать ВСУ боевые машины Stryker, Германия находится под давлением из-за Leopard 2

Getty Images

Новина українською

США рассматривают возможность передать Украине боевые бронированные машины Stryker в рамках предстоящего пакета военной помощи. Об этом пишет издание Politico. По словам анонимного чиновника из американского Министерства обороны, США могут объявить о пакете, в который могли бы входить эти боевые машины, в конце следующей недели во время Рамштайна.

В то же время источники отметили, что пока окончательное решение еще не принято. Stryker могут работать в снегу, грязи и на песке, хотя мобильность на бездорожье несколько ограничена из-за отсутствия гусениц. Восьмиколесные машины двигаются тише, чем БМП Bradley, и могут перевозить больше солдат пехоты (9 vs 6 в M2 Bradley). США регулярно отправляли Stryker в Ирак, где они позволяли американским войскам быстро передвигаться по асфальтированным дорогам.

Также отмечается, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала снабжения европейскими странами танков Leopard 2. Об этом сообщает Politico. Франция хочет, чтобы решение было принято накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве. Добавляется, что танки этого вида есть на многих складах Европы.

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В статье: война с россией Leopard
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Источник:
politico.com

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Комментарии (3)
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nadobi (Полтава)
10.01.2023 в 09:06
Почему на этих Леапардах свет клином сошелся, других танков разве нет? Американские не подойдут?
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AndreyLukashenko
10.01.2023 в 10:00
Просто леопарды больше всего похожи на нашу технику, и на них проще пройти обучение и проще обслуживать, а абрамсы например вообще катают на авиационном керосине, а не на дизеле ,как у нас, и как у немцев
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nadobi (Полтава)
10.01.2023 в 10:27
Танк на авиационном керосина, что за ху..ня? Тогда конечно леопарды
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