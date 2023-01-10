США могут передать ВСУ боевые машины Stryker, Германия находится под давлением из-за Leopard 2

США рассматривают возможность передать Украине боевые бронированные машины Stryker в рамках предстоящего пакета военной помощи. Об этом пишет издание Politico. По словам анонимного чиновника из американского Министерства обороны, США могут объявить о пакете, в который могли бы входить эти боевые машины, в конце следующей недели во время Рамштайна.

В то же время источники отметили, что пока окончательное решение еще не принято. Stryker могут работать в снегу, грязи и на песке, хотя мобильность на бездорожье несколько ограничена из-за отсутствия гусениц. Восьмиколесные машины двигаются тише, чем БМП Bradley, и могут перевозить больше солдат пехоты (9 vs 6 в M2 Bradley). США регулярно отправляли Stryker в Ирак, где они позволяли американским войскам быстро передвигаться по асфальтированным дорогам.

Также отмечается, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала снабжения европейскими странами танков Leopard 2. Об этом сообщает Politico. Франция хочет, чтобы решение было принято накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве. Добавляется, что танки этого вида есть на многих складах Европы.