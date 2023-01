Инфраструктура Соледара почти разрушена, ситуация тяжелая. Известно, зачем РФ бросает на город все силы

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты почти полностью уничтожили Соледар.

Пригожин использует ситуацию в Соледаре для укрепления репутации своей ЧВК как единственной, которая может добиться успеха в Украине, об этом отмечают в ISW. За последние четыре дня военные российской армии и ЧВК "Вагнера" провели тактическое продвижение в город Соледар Донецкой области и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта. Такие действия оккупантов это, скорее всего, попытка охватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи. Об этом заявили в британской разведке. Соледар расположен в 10 км севернее Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной ближайшей оперативной целью России.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/aFDNytdSEu



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/5Bg8NCKRNt