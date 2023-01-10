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Инфраструктура Соледара почти разрушена, ситуация тяжелая. Известно, зачем РФ бросает на город все силы

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Важные детали касательно самой горячей точки фронта

Инфраструктура Соледара почти разрушена, ситуация тяжелая. Известно, зачем РФ бросает на город все силы

Укринформ

Новина українською

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты почти полностью уничтожили Соледар.

"Соответствует действительности то, что самая горячая точка – это именно Соледар, из инфраструктуры которого фактически не осталось. Есть только те укрепления, шахты, которые там расположены, в которые враг пытается также пройти. Но об этом знает командование. Командование здесь, на месте, все необходимые меры от перегруппировки до добавления дополнительных сил уже приняты. Дополнительно при необходимости будут прилагаться силы.. Как известно, враг очень существенно сконцентрировал свои усилия именно на городе Соледаре. Количество штурмовых групп именно ПВК увеличилось очень существенно, начиная с пятницы. Но бойцы держат город и наносят такие удары, что действительно враг идет по трупам своих наемников и пытается пройти в город. Но самые ожесточенные бои продолжаются, и это свидетельствует о том, что город украинский. Он держится благодаря нашим защитникам".

Пригожин использует ситуацию в Соледаре для укрепления репутации своей ЧВК как единственной, которая может добиться успеха в Украине, об этом отмечают в ISW. За последние четыре дня военные российской армии и ЧВК "Вагнера" провели тактическое продвижение в город Соледар Донецкой области и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта. Такие действия оккупантов это, скорее всего, попытка охватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи. Об этом заявили в британской разведке. Соледар расположен в 10 км севернее Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной ближайшей оперативной целью России.

Военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил, что ситуация в боях под Соледаром Донецкой области заметно осложнилась для ВСУ. Российские войска вышли на позицию, с которой могут вести прицельный огонь по основной трассе снабжения. По словам журналиста, новая позиция орков не является полным окружением наших войск, но создает критическую обстановку для дальнейшей обороны города.

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В статье: война с россией Юрий Бутусов британская разведка Разведка Британии Институт изучения войны ISW
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