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В Пентагоне ответили на вопрос о готовности Беларуси вступить в войну

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Есть ли признаки?

В Пентагоне ответили на вопрос о готовности Беларуси вступить в войну

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны США не видит признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины – несмотря на участие в совместных с российской федерацией учениях. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Вы знаете, мы знаем, что россияне и белорусы собираются проводить совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжение учений между белорусами и россиянами. Это все".

Напомним, в воскресенье Россия и Беларусь планируют совместные учения для авиационных подразделений, которые пройдут на территории Беларуси. Учения планируют провести с 16 января по 1 февраля.

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В статье: война с россией Пентагон
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