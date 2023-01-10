В Пентагоне ответили на вопрос о готовности Беларуси вступить в войну

Министерство обороны США не видит признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины – несмотря на участие в совместных с российской федерацией учениях. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Вы знаете, мы знаем, что россияне и белорусы собираются проводить совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжение учений между белорусами и россиянами. Это все".

Напомним, в воскресенье Россия и Беларусь планируют совместные учения для авиационных подразделений, которые пройдут на территории Беларуси. Учения планируют провести с 16 января по 1 февраля.