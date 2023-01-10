Еще минус один корабль оккупантов. Генштаб сообщил о повреждении нового судна врага
Больше информации обещают предоставить со временем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За последние сутки украинские военные уничтожили или повредили еще один российский корабль. Об этом говорится в очередной сводке Генштаба с суточными потерями врага.
Возле обозначения кораблей и катеров отныне стоит цифра 17, хотя минувшие сутки ВСУ завершили с 16 уничтоженными плавучими средствами. Больше информации Генеральный штаб ВСУ обещает предоставить после уточнения.
Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки
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