"Берлин не пойдет на это сам". Шольц – об условии предоставления танков Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет решать сама – передавать ли Украине боевые танки Leopard 2. Шольц уверен в необходимости координации поставок оружия Киеву с союзниками и указал на якобы рост давления на Берлин в контексте отправки для ВСУ танков. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Германия не пойдет на это сама. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками. Другие шаги были бы безответственны в такой опасной ситуации".

Немецкий канцлер заявил, что западные союзники "потратили длительное время на подготовку, обсуждение и организацию" этого незаострения.