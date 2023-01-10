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"Берлин не пойдет на это сам". Шольц – об условии предоставления танков Украине

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Речь о Leopard 2

"Берлин не пойдет на это сам". Шольц – об условии предоставления танков Украине

FAZ

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет решать сама – передавать ли Украине боевые танки Leopard 2. Шольц уверен в необходимости координации поставок оружия Киеву с союзниками и указал на якобы рост давления на Берлин в контексте отправки для ВСУ танков. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Германия не пойдет на это сама. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками. Другие шаги были бы безответственны в такой опасной ситуации".

Немецкий канцлер заявил, что западные союзники "потратили длительное время на подготовку, обсуждение и организацию" этого незаострения.

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В статье: война с россией Олаф Шольц
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Источник:
reuters.com

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