Российский генерал-полковник Александр Лапин, ранее отстраненный от должности командующего группировкой оккупантов "Центр", получил должность начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Об этом сообщают пропагандистские издания россии.

С 2012 года по 8 июля 2014 года Лапин был командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией, в состав которой входит 53-я зенитная ракетная бригада. По мнению международного следствия, с базы этой бригады под Курском к востоку Украины доставили "Бук", с которого 17 июля 2014 года сбили малазийский "Боинг".

После успешного продвижения украинских войск в Харьковской области Лапину, по данным украинской разведки, поручили управление и силами Западного военного округа, которые не справились с захватом этого района. В октябре его жестко раскритиковал кадыров, глава Чечни назвал Лапина "бездарным" и обвинил в "кризисе на Лиманском направлении".