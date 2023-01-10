Защитник Азовстали показал первые шаги побратима после протезирования. На пост отреагировал Шахтер
Горняки помогли Дианову
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Защитник Азовстали, старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов показал своего побратима Романа Григоряна после протезирования. Защищая Украину от россиян, Григорян потерял руку и ногу, и из-за сложного уровня ампутации нуждался в бионических протезах нижней и верхней конечности.
"Роман делает первые за 6 месяцев шаги. Это не просто видеть. Но важно смотреть по двум причинам: видеть и не забывать цену, которая уже заплачена. Не забывать, какими мы можем быть: едиными, крепкими, помогающими друг другу. Это маленькая победа Романа и каждого из вас. Это ваши донаты, которые я пообещал направить до последней гривны в помощь побратимам. Мое лечение в США оплатил Ринат Ахметов и ФК "Шахтер". Дальше – протезирование руки с помощью @prostheticsforukrainians. Обязательно отчитаюсь вам".
Пресс-служба "Шахтера" отреагировала на сообщение Дианова: "Спасибо вам и всем нашим героям!"
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