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Защитник Азовстали показал первые шаги побратима после протезирования. На пост отреагировал Шахтер

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Горняки помогли Дианову

Защитник Азовстали показал первые шаги побратима после протезирования. На пост отреагировал Шахтер

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Защитник Азовстали, старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов показал своего побратима Романа Григоряна после протезирования. Защищая Украину от россиян, Григорян потерял руку и ногу, и из-за сложного уровня ампутации нуждался в бионических протезах нижней и верхней конечности.

"Роман делает первые за 6 месяцев шаги. Это не просто видеть. Но важно смотреть по двум причинам: видеть и не забывать цену, которая уже заплачена. Не забывать, какими мы можем быть: едиными, крепкими, помогающими друг другу. Это маленькая победа Романа и каждого из вас. Это ваши донаты, которые я пообещал направить до последней гривны в помощь побратимам. Мое лечение в США оплатил Ринат Ахметов и ФК "Шахтер". Дальше – протезирование руки с помощью @prostheticsforukrainians. Обязательно отчитаюсь вам".

Пресс-служба "Шахтера" отреагировала на сообщение Дианова: "Спасибо вам и всем нашим героям!"

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с россией Михаил Дианов
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