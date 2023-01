НАТО и ЕС подписали обновленную декларацию – учтены российские угрозы, заявлена поддержка Украины

Европейский Союз и Североатлантический альянс подписали обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве, первую за последние пять лет и, соответственно, первую с начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также отметила, что ЕС обещает вводить новые санкции против Беларуси и Ирана за поддержку российской войны против Украины.

Since the start of Russia's war on Ukraine, our EU-@NATO cooperation has only grown stronger.



Today with the new Joint Declaration we are bringing our partnership to the next level.



We will deepen our excellent cooperation and expand it to new areas ↓ https://t.co/X6oWqOsXoi