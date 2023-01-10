НАТО и ЕС подписали обновленную декларацию – учтены российские угрозы, заявлена поддержка Украины

Европейский Союз и Североатлантический альянс подписали обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве, первую за последние пять лет и, соответственно, первую с начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО для дальнейшего углубления стратегического партнерства. Это важнее, чем когда-либо… Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился. Российский режим стремится изменить порядок безопасности в Европе и контролировать всех своих соседей, поэтому мы должны укреплять трансатлантические связи, укреплять партнерство между ЕС и НАТО и укреплять нашу поддержку Украины".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также отметила, что ЕС обещает вводить новые санкции против Беларуси и Ирана за поддержку российской войны против Украины.

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