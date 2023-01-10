НАТО и ЕС подписали обновленную декларацию – учтены российские угрозы, заявлена поддержка Украины
Документ о сотрудничестве
Getty Images
Европейский Союз и Североатлантический альянс подписали обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве, первую за последние пять лет и, соответственно, первую с начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО для дальнейшего углубления стратегического партнерства. Это важнее, чем когда-либо… Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился. Российский режим стремится изменить порядок безопасности в Европе и контролировать всех своих соседей, поэтому мы должны укреплять трансатлантические связи, укреплять партнерство между ЕС и НАТО и укреплять нашу поддержку Украины".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также отметила, что ЕС обещает вводить новые санкции против Беларуси и Ирана за поддержку российской войны против Украины.
Since the start of Russia's war on Ukraine, our EU-@NATO cooperation has only grown stronger.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 10, 2023
Today with the new Joint Declaration we are bringing our partnership to the next level.
We will deepen our excellent cooperation and expand it to new areas ↓ https://t.co/X6oWqOsXoi
Популярное сейчас
- Зинченко – худший игрок Арсенала в матче против Оксфорда
- Как Малиновскому прижиться в Марселе. Мудрику не нужно в Челси. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
- Малиновский: Я с честью буду носить футболку Марселя
- Украинцев за границей обязали становиться на учет. Резников ответил на вопрос об увеличении мобилизации
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО