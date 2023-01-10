  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. НАТО и ЕС подписали обновленную декларацию – учтены российские угрозы, заявлена поддержка Украины
В тренде

НАТО и ЕС подписали обновленную декларацию – учтены российские угрозы, заявлена поддержка Украины

Общие новости
(1 голосов)

Документ о сотрудничестве

НАТО и ЕС подписали обновленную декларацию – учтены российские угрозы, заявлена поддержка Украины

Getty Images

Новина українською

Европейский Союз и Североатлантический альянс подписали обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве, первую за последние пять лет и, соответственно, первую с начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО для дальнейшего углубления стратегического партнерства. Это важнее, чем когда-либо… Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился. Российский режим стремится изменить порядок безопасности в Европе и контролировать всех своих соседей, поэтому мы должны укреплять трансатлантические связи, укреплять партнерство между ЕС и НАТО и укреплять нашу поддержку Украины".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также отметила, что ЕС обещает вводить новые санкции против Беларуси и Ирана за поддержку российской войны против Украины.

Читайте такжеЕС согласовал предоставление Украине 18 млрд евро. Также важное решение было принято в Сенате США
По теме
yellow-arrow
Есть раненый. В Херсоне российский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома
yellow-arrow
Пентагон заказал для Украины системы Vampire
yellow-arrow
Защитник Азовстали показал первые шаги побратима после протезирования. На пост отреагировал Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Йенс Столтенберг Европейский союз НАТО Урсула фон дер Ляйен Шарль Мишель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде