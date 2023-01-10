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Пентагон заказал для Украины системы Vampire

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На базе пикапов

Пентагон заказал для Украины системы Vampire

L3Harris

Новина українською

Компания L3Harris Technologies объявила о получении от Пентагона контракта на поставку 14 систем Vampire для Украины, его стоимость составляет 40 миллионов долларов. Четыре Vampire должны предоставить Министерству обороны США до середины 2023 года, а еще десять – до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении компании.

Портативный комплект Vampire позволит ВСУ сбивать БПЛА россиян и защищаться от наземных угроз противника. Они должны помочь защититься от атак на гражданскую инфраструктуру.

Прототип системы VAMPIRE был выбран для пакета международной военной помощи на 3 миллиарда долларов в рамках инициативы содействия безопасности в Украине. Компания-производитель L3Harris Technologies направила образец вооружения Пентагону еще в апреле 2022-го, однако о том, что Украина все-таки получит Vampire, в Белом доме сообщили в августе.

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В статье: война с россией
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Источник:
l3harris.com

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