Есть раненый. В Херсоне российский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома

Россияне обстреляли Херсон, снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, на месте попадания образовалась воронка.

"Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры. Ранен местный жители. На месте прилета воронка, которая сразу наполнилась водой. Вероятно, повреждены сети. Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна", – сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

"Последствия сегодняшнего прилета по Херсону, вероятно, ракета С-300. Это "озеро" – воронка от взрыва. Прилет был за жилым массивом, никаких военных целей вблизи. Террористы", – отреагировал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.