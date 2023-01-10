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Есть раненый. В Херсоне российский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома

Общие новости
(2 голосов)

Россия – государство-террорист

Есть раненый. В Херсоне российский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома

Тимошенко Телеграм-канал

Новина українською

Россияне обстреляли Херсон, снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, на месте попадания образовалась воронка.

"Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры. Ранен местный жители. На месте прилета воронка, которая сразу наполнилась водой. Вероятно, повреждены сети. Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна", – сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

"Последствия сегодняшнего прилета по Херсону, вероятно, ракета С-300. Это "озеро" – воронка от взрыва. Прилет был за жилым массивом, никаких военных целей вблизи. Террористы", – отреагировал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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В статье: война с россией Кирилл Тимошенко
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